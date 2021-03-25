Haberler NBA Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 103-94 | MAÇ SONUCU

-: 103-94 | MAÇ SONUCU

Son dakika NBA haberleri... NBA'de , 'u 103-94 yendi. Karşılaşmada 21 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman, 8 sayı kaydetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 12:14
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 103-94 | MAÇ SONUCU

'nde (NBA) forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 103-94 kazandıkları maçında 8 sayı kaydetti. Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u mağlup ederken, karşılaşmada 21 dakika sahada kalan Cedi, 8 sayı, 2 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

Cavaliers'ta 22, 19 sayı üretirken 14 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaptı. Bulls'ta 22, 17 sayıyla oynadı.

ERSAN İLYASOVA'NIN FORMASINI GİYDİĞİ JAZZ GALİP

Batı Konferansı lideri , 'i 118-88'lik skorla mağlup ederek sahasında 17. galibiyetini aldı. Jazz'da ikinci kez takımının formasını giydiği müsabakada sayı bulamazken, sahada kaldığı 4 dakikada 2 ribaunt aldı. Utah temsilcisinde 27, 18 sayı üretti.

Nets'te 23 sayı, 15 ribaunt ve 10 sayı, 11 asist ile "double-double" yapmalarına rağmen takımlarını mağlubiyetten kurtaramadı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 116-111

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 121-119

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 135-111

Orlando Magic-Phoenix Suns: 112-111

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 94-103

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 107-116

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 108-128

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 97-122

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 101-134

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 110-108

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 118-88

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