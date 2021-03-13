Haberler NBA NBA'de Furkan Korkmaz'ın 18 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers kazandı

NBA'de 'ın 18 sayıyla oynadığı maçta kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen milli oyuncu , 127-101 kazandıkları maçında 18 sayı kaydetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 10:27
NBA'de Furkan Korkmaz'ın 18 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers kazandı

NBA'de Doğu Konferansı lideri , 'a konuk olduğu karşılaşmadan 127-101 galip ayrılırken, karşılaşmada 25 dakika sahada kalan Furkan, 18 sayı, 3 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

76ers'ta 23, 18, ve 14'er sayıyla takımlarının galibiyetine katkıda bulundu.

Wizards'ta 25, 19 sayı üretti.

CEDİ'Lİ CLEVELAND MAĞLUP

Cleveland forması giyen Cedi Osman, 116-82 kaybettikleri maçında 6 sayı buldu.

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan , Batı Konferansı temsilcisi New Orleans Pelicans deplasmanında sahadan 116-82'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 24 dakikada 6 sayı, 1 ribaunt ve 1 asist üretirken, 19, Quinn Cook 13 sayıyla oynadı.

Pelicans'ta Steven Adams 10 sayı, 17 ribaunt ile "double-double" yaparken, Brandon Ingram 28, Zion Willamson 23 sayı kaydetti.

SON ŞAMPİYON LAKERS GALİP

NBA'in son şampiyonu kendi sahasında oynadığı maçta 'ı 105-100 mağlup etti.

İlk üç periyotu geride götüren Lakers, son periyotta üstünlüğü ele aldı ve sahadan galip ayrılmasını bildi.

Lakers'ta LeBron James 18 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı.

SONUÇLAR

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 102-103

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 116-82

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 101-127

Chicago Bulls-Miami Heat: 90-101

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 104-77

Utah Jazz-Houston Rockets: 114-99

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 105-100



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