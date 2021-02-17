Brooklyn Nets - Phoenix Suns: 128 - 124 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, 24 sayı geriye düştüğü maçı çevirerek deplasmanda Phoenix Suns'ı 128-124 yendi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle Detroit Pistons-San Antonio Spurs maçının ertelendiği NBA'e 6 maçla devam edildi.

Brooklyn Nets, yıldız oyuncuları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği mücadelede, Phoenix Suns karşısında ikinci periyotta 24 sayı geriye (73-49) geriye düşmesine rağmen özellikle son çeyrekteki skorer oyununun yardımıyla maçı çevirdi ve karşılaşmadan 128-124 galip ayrıldı.

İlk devreyi de 21 sayı geride tamamlayan Nets, elde ettiği galibiyetle, kulüp tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 18. galibiyetine ulaşan Nets'te James Harden 22'de 14 isabetle 38 sayı,11 asist ve 7 ribaunt, Joe Harris 22 sayı, Jeff Green 18 sayı ve 8 ribaunt, Tyler Johnson 17, Landry Shamet 13 sayıyla takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Bu sezon 27. maçında 10. yenilgisini alan Suns'ta Chris Paul 29 sayı ve 7 asist, Devin Booker 22 sayı ve 7 asist, Deandre Ayton 16 sayı ve 9 ribaunt, Jae Crowder ise 15 sayı ve 7 ribauntla mücadele etti.

DENVER NUGGETS'TA JOKIC'İN 43 SAYISI YETMEDİ

Boston Celtics, TD Garden Arena'da ağırladığı Denver Nuggets'ı 112-99'luk skorla geçerek 27. karşılaşmasında 14. galibiyetine imza attı.

Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Jayson Tatum 21 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Kemba Walker 17 sayı, Tristan Thompson 9 sayı ve 12 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Sezonun 12. yenilgisini alan Nuggets'ta Nikola Jokic 43 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Jamal Murray 25 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Facundo Campazzo 15 sayı ve 8 asistlik performans göstermesine rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

LAKERS BU SEZON 22. KEZ KAZANDI

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 112-104'lük skorla geçerek sezonun 22. galibiyetini elde etti.

Sakatlığı bulunan Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta LeBron James 30 sayı 13 ribaunt, 7 asist, Dennis Schroder 24 sayı, Montrezl Harrell 17 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.

Sezonun 28. maçında 21. yenilgisini alan Timberwolves'ta Anthony Edwards 28 sayıyla takımının en skoreri oldu.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Denver Nuggets: 112-99

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 113-144

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 113-124

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 104-112

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 104-115

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 124-128