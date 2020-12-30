Haberler NBA NBA'de Bucks Heat'i 47 sayı farkla mağlup etti!

'de Bucks Heat'i 47 sayı farkla mağlup etti!

'de , üç sayı rekoru kırdığı maçta 'i 144-97 mağlup etti. Konuk ekipte Khris Middleton 25, Jrue Holiday 24 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. İkinci yenilgisini yaşayan Heat'te Tyler Herro 23, Kendrick Nunn 15 sayıyla oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:47
NBA'de Bucks Heat'i 47 sayı farkla mağlup etti!

'e 10 maçla devam edildi. Sezonun 4. maçına Heat deplasmanında çıkan Bucks, karşılaşmayı 47 sayı farkla 144-97 kazanarak ikinci galibiyetini aldı.

Heat'e karşı 29 üç sayı isabeti bulan Bucks, 'a ait (27) rekoru kırarak NBA'de bir maçta en fazla üç sayı kaydeden takım oldu. Bucks adına yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo dışında 12 basketbolcu da en az bir kez üç sayılık basket bulmayı başardı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Boston Celtics: 111-116

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 86-95

Washington Wizards-Chicago Bulls: 107-115

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 100-93

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 106-116

-: 97-144

Thunder-Orlando Magic: 107-118

Clippers-Minnesota Timberwolves: 124-101

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 111-86

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 125-115

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