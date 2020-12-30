NBA'de Bucks Heat'i 47 sayı farkla mağlup etti!

NBA'e 10 maçla devam edildi. Sezonun 4. maçına Heat deplasmanında çıkan Bucks, karşılaşmayı 47 sayı farkla 144-97 kazanarak ikinci galibiyetini aldı.

Heat'e karşı 29 üç sayı isabeti bulan Bucks, Houston Rockets'a ait (27) rekoru kırarak NBA'de bir maçta en fazla üç sayı kaydeden takım oldu. Bucks adına yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo dışında 12 basketbolcu da en az bir kez üç sayılık basket bulmayı başardı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Boston Celtics: 111-116

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 86-95

Washington Wizards-Chicago Bulls: 107-115

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 100-93

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 106-116

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 97-144

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 107-118

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 124-101

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 111-86

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 125-115