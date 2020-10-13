Şampiyon Lakers

Basketbolun zirvesi NBA'de şampiyon belli oldu. Final serisinin 6. maçında Miami Heat'i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers tarihinde 17. defa şampiyonluğa ulaştı. Lakers böylece ezeli rakibi Boston Celtics'i şampiyonluk sayısında yakaladı. Maça fırtına gibi giren LeBron James ve arkadaşları farkı 30 sayıya çıkardılar. Soyunma odasına 64-36 galip giren mor-sarılı ekip maçı da 106-93 aldı. Seriyi 4-2 kazanarak mutlu sona ulaştılar. LeBron 28 sayı, 14 ribanud ve 10 asistle tripledouble yaptı. Final serisinin de MVP'si (En değerli oyuncu) seçildi. Anthony Davis de 19 sayı, 15 ribaundluk katkı verdi.



HAKKIMI VERİN

LeBron James ve takımın diğer büyük yıldızı Anthony Davis maç sonunda mutluydu. LeBron "Artık hakkımı verin" ifadelerini kullanırken şampiyonluğu 26 Ocak 2020'de helikopter kazasında yaşamını yitiren efsane Kobe Bryant'a adadı. Davis de "Kobe yukarıdan bakıp bizimle gururlanıyor" dedi.



RONDO VE CARUSO TARİH YAZDILAR

Lakers'ın şampiyonluğa ulaşmasıyla iki oyuncu farklı duygular yaşadı. Takımın guardı Rajon Rondo, ezeli rakipler Boston ve Lakers formalarıyla şampiyonluk yaşayan 2. oyuncu oldu. Rondo "Oğlum 9 yaşında ilk şampiyonluğumu görememişti. Şimdi onun kahramanı oldum" dedi. Draft edilmeyen ve G-League'den gelen Alex Caruso da final maçına ilk 5'te başlayarak bir rüyayı yaşadı. Caruso "G-League'den buralara gelmek müthiş bir duygu" diye konuştu.