Nets'in yıldızı Dinwiddie yeni takımı için anket başlattı!
Corona virüsü nedeniyle askıya alınan NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) Brooklyn Nets forması giyen Spencer Dinwiddie, gelecek sezon transfer olacağı takımı seçmek için taraftarına başvurdu. ABD'li yıldızın sosyal medya hesabında başlattığı ankette Detroit Pistons yüzde 42.1 oyla ilk sırada yer alıyor.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen Spencer Dinwiddie, görev alacağı sonraki takımı seçmek için taraftarına başvurdu.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından hayranlarına seslenen 27 yaşındaki basketbolcu, "GoFundMe" adlı bağış toplama sitesi üzerinden bir ay içinde 24,6 milyon dolara denk gelecek sanal para birimi "Bitcoin" toplanması halinde kariyerine devam edeceği kulübe taraftarın karar vereceğini ifade etti.
Sosyal medya hesabından oylama başlatan Dinwiddie'nin anketine şimdiden 10 bine yakın hayranı katılırken, forma giyebileceği aday takımlar arasında Detroit Pistons yüzde 42,1 oyla ilk sırada yer alıyor.
Bağış toplama sitesine henüz 65 kişi katkıda bulunurken, toplanan miktar ise 690 dolarda kaldı.
Pistons'ta 2014-16 sezonları arasında forma giyen Dinwiddie, son dört yıldır ise Brooklyn Nets'te görev alıyor. ABD'li basketbolcunun kulübüyle sözleşmesi, 2021 yılında sona erecek.
- 16.05.2020
- Transfer savaşı kızışıyor! İşte Gökhan ve Caner'e yapılacak teklif
- Haaland'ın golü sonrası Falcao'dan flaş paylaşım!
- İşte corona virüsü tedbirli gol sevinci
- Sosyal medyadan mesajı verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni Cordobası
- Son dakika corona virüsü haberleri: O rapor ortaya çıktı! İşte ülkemizdeki corona virüsünün genetik yapısı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Nets'in yıldızı Dinwiddie yeni takımı için anket başlattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.