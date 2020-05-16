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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler NBA Yeni takımını böyle seçecek... NBA yıldızından ilginç hareket!

Nets'in yıldızı Dinwiddie yeni takımı için anket başlattı!

Nets'in yıldızı Dinwiddie yeni takımı için anket başlattı!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan 'de (Amerikan ) forması giyen , gelecek sezon transfer olacağı takımı seçmek için taraftarına başvurdu. 'li yıldızın hesabında başlattığı ankette yüzde 42.1 oyla ilk sırada yer alıyor.

Amerikan 'nde () forması giyen , görev alacağı sonraki takımı seçmek için taraftarına başvurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından hayranlarına seslenen 27 yaşındaki basketbolcu, "GoFundMe" adlı bağış toplama sitesi üzerinden bir ay içinde 24,6 milyon dolara denk gelecek sanal para birimi "Bitcoin" toplanması halinde kariyerine devam edeceği kulübe taraftarın karar vereceğini ifade etti.

hesabından oylama başlatan Dinwiddie'nin anketine şimdiden 10 bine yakın hayranı katılırken, forma giyebileceği aday takımlar arasında yüzde 42,1 oyla ilk sırada yer alıyor.

Bağış toplama sitesine henüz 65 kişi katkıda bulunurken, toplanan miktar ise 690 dolarda kaldı.

Pistons'ta 2014-16 sezonları arasında forma giyen Dinwiddie, son dört yıldır ise Brooklyn Nets'te görev alıyor. 'li basketbolcunun kulübüyle sözleşmesi, 2021 yılında sona erecek.

  1. 16.05.2020
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