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16 Şubat 2020, Pazar
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İlk kazanan

İlk kazanan ABD

All-Star 2020 organizasyonunun ilk gününde karması, dünya karmasını mağlup etti.

All-Star 2020 organizasyonunun ilk gününde karması, dünya karmasını mağlup etti. 'Yükselen Yıldızlar' müsabakasında, ABD karmasında Hornets forması giyen Miles Bridges, 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle maçın en değerli oyuncusu oldu.
  1. 16.2.2020
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