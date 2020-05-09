NBA'nin yeniden başlama planı belli oldu! Sezon iki şehirde tamamlanabilir - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'nin yeniden başlama planı belli oldu! Sezon iki şehirde tamamlanabilir

NBA'nin yeniden başlama planı belli oldu! Sezon iki şehirde tamamlanabilir

Amerikan Basketbol Ligi () Başkanı , corona virüsü salgını sonrası ara verilen sezonun, yalnızca iki şehirde oynanarak tamamlanabileceğini dile getirdi.

Silver, Oyuncular Birliği Başkanı ve 'ın yıldızı Chris Paul ile bazı oyuncuların katıldığı video konferansta sezonun geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Sezonu tamamlamayı amaçladıklarını kaydeden Silver, "Hayatlarımızın en zorlu meydan okumasıyla karşı karşıyayız. Maçların seyircisiz oynanması halinde oyuncuları şehir şehir gezdirerek riske atmanın anlamı yok. Başlangıçta maçları bir ya da iki yerde oynatmayı düşünüyoruz. Bu şehirler Orlando ve olabilir" ifadelerini kullandı.

Kalan maçların ne zaman oynanacağı konusunda henüz karar vermediklerini ifade eden Silver, "Sahaya dönüş kararını salgının gidişatına göre alacağız. Hazirandan önce bir takvim açıklamamız mümkün değil. Gelecek sezonun başlangıcı ise aralık ayına kadar sarkabilir" yorumunu yaptı.

Ayrıca maçlar yeniden başladıktan sonra Covid-19 testleri pozitif çıkan basketbolcular yüzünden sezonu durdurmayı düşünmediklerini aktaran Silver, bunun yerine söz konusu oyuncular ve temas ettikleri kişileri iyileşene kadar izole etmeyi planladıklarını belirtti.

NBA karşılaşmaları, 'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz askıya alınmıştı.

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  1. 09.05.2020
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