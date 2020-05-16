Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı! Üzen detay...

Ocak ayında geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. NBA'in efsane ismi ve kızıyla birlikte toplam 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın ardından yapılan otopsi raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre ilk olarak ortaya atılan iddialardan, helikopterin pilotunun alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde olabileceği tezinin doğru olmadığı ifade edildi. Öte yandan Kobe'nin ve diğer yolcuların düşmeye bağlı künt travma nedeniyle ani şekilde öldükleri bilgisine yer verildi.

Sert düşüşün etkisi ile çok sayıda kırık rastlanan Kobe ve diğer kişilerin vücudunda yer yer yanıklar da olduğu kaydedildi. Ayrıca dikkat çeken bir başka detay ise eski basketbolcunun kolunda eşinin ve kızlarının adının yer aldığı dövmelerden teşhis edildiği ve toksikolojik incelemelerde Kobe'nin kanında metilfenidat adlı, narkolepsi ve hiperaktiviteyi tedavi etme amaçlı kullanılan maddenin yer aldığı bildirildi.