Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı! Üzen detay...
26 Ocak'ta bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybederek spor camiasını üzüntüye boğan NBA efsanesi Kobe Bryant ve onun birlikte yaşamını yitiren diğer 8 kişinin otopsi raporu açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Ocak ayında geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. NBA'in efsane ismi ve kızıyla birlikte toplam 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın ardından yapılan otopsi raporu kamuoyu ile paylaşıldı.
Buna göre ilk olarak ortaya atılan iddialardan, helikopterin pilotunun alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde olabileceği tezinin doğru olmadığı ifade edildi. Öte yandan Kobe'nin ve diğer yolcuların düşmeye bağlı künt travma nedeniyle ani şekilde öldükleri bilgisine yer verildi.
Sert düşüşün etkisi ile çok sayıda kırık rastlanan Kobe ve diğer kişilerin vücudunda yer yer yanıklar da olduğu kaydedildi. Ayrıca dikkat çeken bir başka detay ise eski basketbolcunun kolunda eşinin ve kızlarının adının yer aldığı dövmelerden teşhis edildiği ve toksikolojik incelemelerde Kobe'nin kanında metilfenidat adlı, narkolepsi ve hiperaktiviteyi tedavi etme amaçlı kullanılan maddenin yer aldığı bildirildi.
- 16.05.2020
- Bundesliga'da hasret sona eriyor! İşte 26. hafta karşılaşmaları ve saatleri
- İsveç'te kulüpler corona virüsü nedeniyle durdurulan liglerin başlamasını istedi
- Son dakika: Nihat Özdemir'den Süper Lig'in yeniden başlatılması kararına ilişkin açıklama
- Corona virüsü sonrası Venezuela futbolunda 2020 sezonu iptal edildi
- Fernando Muslera'dan flaş transfer sözleri! Boca Juniors...
- Flaş iddia! Fenerbahçe Rui Vitoria anlaştı ve...
- Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte Seri'nin yerine gelecek isim
- Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi
- Son dakika corona virüsü haberi: Korkutan uyarı geldi! Sonbaharda ikinci dalga...
- Caio Roque'nin menajeri Fenerbahçe transferini açıkladı! Teklif...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı! Üzen detay... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.