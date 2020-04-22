Kobe Bryant'ın öldüğü kaza sonrası şaşırtan gelişme!

NBA'in efsane ismi Kobe Bryant 26 Ocak günü geçirdiği helikopter kazasının ardından yaşamını yitirdi. Ünlü basketbolcunun bu kazada, kızı Gianna ve 7 kişi daha hayatını kaybetti. Yaşanan elim olay sonrası Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, helikopter şirketi Island Express Helicopters'e dava açmıştı. Vanessa Bryant, pilot Ara George Zobayan'ın sisli hava yüzünden helikopteri havalandırmaması gerektiğini söylemişti. Helikopterin sahibi Island Express Helicopters şirketi kaza sonrası seferlerini durdurmuştu. Corona virüsü salgını nedeniyle uzayan dava ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

PİLOTTAN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, kazada hayatını kaybeden diğer insanların aileleri, Island Express Helicopters şirketine dava açarken pilot Zobayan'dan ise şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Bu durum ülkede de şaşkınlıkla karşılandı. Salgın sebebiyle internet ortamında girilen dava şikayet dosyasında Altobelli, Mauser ve Chester aileleri, şirketi ölüme sebebiyet vermekten ve ihmal gibi konulardan suçladı. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa, aynı konulardan şirketi suçlarken aynı zamanda pilot Zobayan'ın helikopteri uçurmaması gerektiğini ve bunu yaptığı için onun da suçlu olduğunu savunmuştu. Kazada yakınlarını kaybeden diğer aileler ise Vanessa Bryant'ın açıklamalarına rağmen pilot hakkında dosyaya bir metin eklemediler.

Kobe Bryant ve ailesinin sahip olduğu yaşam sigortaları ve diğer ailelerin de davaya katılımıyla davaya konu olan Island Express Helicopters şirketinin iflas edebileceği konuşuluyor.