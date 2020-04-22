Kobe Bryant'ın öldüğü kaza sonrası flaş gelişme! Kobe Bryant davası... - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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'ın öldüğü kaza sonrası şaşırtan gelişme!

Kobe Bryant'ın öldüğü kaza sonrası şaşırtan gelişme!

efsanesi geçtiğimiz ocak ayında yaşanan helikopter kazası sonrası kızı ile birlikte hayatını kaybetmişti. Eski basketbolcunun eşi ise helikopter şirketine dava açmıştı. Kazada hayatını kaybeden diğer kişilerin aileleri de harekete geçti. İşte detaylar...

'in efsane ismi 26 Ocak günü geçirdiği helikopter kazasının ardından yaşamını yitirdi. Ünlü basketbolcunun bu kazada, kızı Gianna ve 7 kişi daha hayatını kaybetti. Yaşanan elim olay sonrası Kobe'nin eşi , helikopter şirketi 'e dava açmıştı. Vanessa Bryant, pilot Ara George Zobayan'ın sisli hava yüzünden helikopteri havalandırmaması gerektiğini söylemişti. Helikopterin sahibi Island Express Helicopters şirketi kaza sonrası seferlerini durdurmuştu. Corona virüsü salgını nedeniyle uzayan dava ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

PİLOTTAN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, kazada hayatını kaybeden diğer insanların aileleri, Island Express Helicopters şirketine dava açarken pilot Zobayan'dan ise şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Bu durum ülkede de şaşkınlıkla karşılandı. Salgın sebebiyle internet ortamında girilen dava şikayet dosyasında Altobelli, Mauser ve Chester aileleri, şirketi ölüme sebebiyet vermekten ve ihmal gibi konulardan suçladı. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa, aynı konulardan şirketi suçlarken aynı zamanda pilot Zobayan'ın helikopteri uçurmaması gerektiğini ve bunu yaptığı için onun da suçlu olduğunu savunmuştu. Kazada yakınlarını kaybeden diğer aileler ise Vanessa Bryant'ın açıklamalarına rağmen pilot hakkında dosyaya bir metin eklemediler.

Kobe Bryant ve ailesinin sahip olduğu yaşam sigortaları ve diğer ailelerin de davaya katılımıyla davaya konu olan Island Express Helicopters şirketinin iflas edebileceği konuşuluyor.

  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 12:56
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