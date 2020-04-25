Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek mesajı! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek mesajı!

’dan sağlık çalışanlarına destek mesajı!

Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek mesajı!

Son dakika corona virüsü haberleri... 'de forması giyen milli oyuncumuz , sağlık personeli için hesabından bir paylaşımda bulundu. Cedi Osman paylaşıma, ""Sizlere minnettarız" notunu düştü.

'de forması giyen milli oyuncumuz , anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Yıldız isim Cedi Osman'nın adını tuluma yazan ve "Senin maça çıkışın gibi çıkıyoruz vizitlere koca yürekli insan" mesajını veren sağlık çalışanına destek verdi.

hesabı üzerinden paylaşım yapan yıldız isim paylaşımında "Sizlere minnettarız" paylaşımında bulundu. Cedi Osman'ın bu paylaşımı büyük alkış topladı.

İşte Cedi Osman'ın o paylaşımı

  1. 25.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA