Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek mesajı!
Son dakika corona virüsü haberleri... NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, sağlık personeli için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cedi Osman paylaşıma, ""Sizlere minnettarız" notunu düştü.
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Yıldız isim Cedi Osman'nın adını tuluma yazan ve "Senin maça çıkışın gibi çıkıyoruz vizitlere koca yürekli insan" mesajını veren sağlık çalışanına destek verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan yıldız isim paylaşımında "Sizlere minnettarız" paylaşımında bulundu. Cedi Osman'ın bu paylaşımı büyük alkış topladı.
İşte Cedi Osman'ın o paylaşımı
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