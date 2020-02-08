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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Kobe için tören ’ta

Kobe için tören 24 Şubat’ta

Geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden LA Lakers'ın efsane ismi ve kızı Gianna'nın anma töreni, 'ta yapılacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile diğer 7 kişi için düzenlenecek anma töreninin 'ta 'da gerçekleştirileceği bildirildi.

  1. 8.2.2020
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