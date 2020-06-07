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07 Haziran 2020, Pazar
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’de Durant şoku

NBA’de Durant şoku

Mart ayında corona virüsüne yakalanan oyuncularından olan , sezonu tamamlayamayacağını açıkladı.

Mart ayında corona virüsüne yakalanan oyuncularından olan , sezonu tamamlayamayacağını açıkladı. 31 Temmuz'da tekrar başlayacak ligde forma giyemeyecek olan yıldız basketbolcunun virüsün dışında aşil tendonu da kopmuştu.

  1. 7.6.2020
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