Panathinaikos satılık

Avrupa basketbolunun önemli ekiplerinden Panathinaikos, 25 milyon euro'ya satışa çıkarıldı. Basın toplantısı düzenleyen Yunan kulübün sahibi Dimitris Giannakopoulos, "Kulübün ticari geliri 75 milyon euro. Sözüm söz, 25 milyon euro'yu veren kulübün yeni sahibi olacak" açıklamasını yaptı.