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07 Haziran 2020, Pazar
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Potada 3 yıldız gidiyor

Potada 3 yıldız gidiyor

, küçülmeye gidiyor. Sarı-lacivertli kulübün planlaması büyük merak konusu olurken bütçenin yüzde 40 oranında düşeceği belirtiliyor.

, küçülmeye gidiyor. Sarı-lacivertli kulübün planlaması büyük merak konusu olurken bütçenin yüzde 40 oranında düşeceği belirtiliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularının bir kısmıyla yollarını ayırmaya hazırlandığı ifade edildi. basınının iddiasına göre sözleşmesi biten isimler Kalinic, Lauvergne ve Williams takımdan ayrılması beklenen öncelikli isimler konumundalar. Novasports'un haberine göre Fenerbahçe, üç yıldızına da yeni bir sözleşme teklifinde bulunmayı düşünmüyor.
  1. 7.6.2020
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