NBA tekrar ne zaman başlayacak? İşte o tarih
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, normale dönüş için harekete geçti. Buna göre takımlar mayıs ayında parkelere inerek antrenmanlara başlayacak. Ligin yeniden oynanmasının ise yaz ayını bulabileceği ifade ediliyor.
Basketbolseverlerin merak ettiği soru yanıt buluyor. Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası askıya alınan NBA'nin yaz aylarında yeniden başlaması öngörülüyor.
ABD hükümetinden yapılan açıklamaların ardından harekete geçen NBA yönetimi ülke basınında yer alan haberlere göre, ligdeki 30 takımın 8 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına göre başlayabileceğini duyurdu.
Bu gelişmenin ardından takımların mayıs ayında parkeye çıkması beklenirken, liglerin ise yaz aylarında sporseverlerle buluşması bekleniyor. Bu durumda bir grup taraftarın müsabakaların tekrar oynanması görüşünde olduğu öğrenilirken, diğer kesimin ise bu durumun corona virüsü salgınını daha da hızlandırabileceğini düşündüğü öğrenildi.
- 07.05.2020
- Kuruluş Osman 21. Bölüm Fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle
- Galatasaray'dan Luyindama paylaşımı! Çalışmalara başladı
- Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler 12-13-14 Haziran'da başlayacak
- Chebake: Önlemlerle ilgili şüphelerimiz var
- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Riske girmeye gerek yok
- Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk...
- Corona virüsü için flaş gelişme! "Çin'de can kaybı..."
- Corona virüsü tedavisi için flaş gelişme! Lamalar kullanılacak
- Galatasaray ve Fenerbahçe 19'luk yıldız için transferde karşı karşıya!
- Corona virüsü (koronavirüs) tedavisi için lamalar umut oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
NBA tekrar ne zaman başlayacak? İşte o tarih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.