NBA tekrar ne zaman başlayacak? İşte o tarih

Basketbolseverlerin merak ettiği soru yanıt buluyor. Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası askıya alınan NBA'nin yaz aylarında yeniden başlaması öngörülüyor.

ABD hükümetinden yapılan açıklamaların ardından harekete geçen NBA yönetimi ülke basınında yer alan haberlere göre, ligdeki 30 takımın 8 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına göre başlayabileceğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından takımların mayıs ayında parkeye çıkması beklenirken, liglerin ise yaz aylarında sporseverlerle buluşması bekleniyor. Bu durumda bir grup taraftarın müsabakaların tekrar oynanması görüşünde olduğu öğrenilirken, diğer kesimin ise bu durumun corona virüsü salgınını daha da hızlandırabileceğini düşündüğü öğrenildi.