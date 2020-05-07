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07 Mayıs 2020, Perşembe
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tekrar ne zaman başlayacak? İşte o tarih

NBA tekrar ne zaman başlayacak? İşte o tarih

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi () yönetimi, normale dönüş için harekete geçti. Buna göre takımlar mayıs ayında parkelere inerek antrenmanlara başlayacak. Ligin yeniden oynanmasının ise yaz ayını bulabileceği ifade ediliyor.

Basketbolseverlerin merak ettiği soru yanıt buluyor. (Covid-19) salgını sonrası askıya alınan 'nin yaz aylarında yeniden başlaması öngörülüyor.

ABD hükümetinden yapılan açıklamaların ardından harekete geçen NBA yönetimi ülke basınında yer alan haberlere göre, ligdeki 30 takımın 8 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına göre başlayabileceğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından takımların mayıs ayında parkeye çıkması beklenirken, liglerin ise yaz aylarında sporseverlerle buluşması bekleniyor. Bu durumda bir grup taraftarın müsabakaların tekrar oynanması görüşünde olduğu öğrenilirken, diğer kesimin ise bu durumun corona virüsü salgınını daha da hızlandırabileceğini düşündüğü öğrenildi.

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  1. 07.05.2020
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