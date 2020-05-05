12 milyar dolar!

Koronavirüs salgınını şiddetli bir şekilde yaşayan ABD'de spor endüstrisindeki ekonomik zarar masaya yatırıldı. 3 milyon kişinin çalıştığı NBA, NCAA, NFL, MLB VE MLS gibi organizasyonlar başta olmak üzere tüm sektörde 12 milyar dolarlık kayıp olduğu orta çıktı.