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05 Mayıs 2020, Salı
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12 milyar dolar!

12 milyar dolar!

salgınını şiddetli bir şekilde yaşayan 'de spor endüstrisindeki ekonomik zarar masaya yatırıldı.

salgınını şiddetli bir şekilde yaşayan 'de spor endüstrisindeki ekonomik zarar masaya yatırıldı. 3 milyon kişinin çalıştığı NBA, NCAA, NFL, MLB VE MLS gibi organizasyonlar başta olmak üzere tüm sektörde 12 milyar dolarlık kayıp olduğu orta çıktı.

  1. 5.5.2020
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