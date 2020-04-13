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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika: yıldızı Towns'ın annesi hayatını kaybetti

Son dakika: NBA yıldızı Towns'ın annesi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre takımlarından , All-Star oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi 'ın corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. 51 yaşındaki Towns, ’tan bu yana yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu.

Corona virüsü salgını spor camiasının ünlü isimlerini de etkilerken, ABD'den üzücü bir haber geldi. yıldızı Karl-Anthony Towns'ın annesi , corona virüsüyle girdiği savaşı kaybederek hayata veda etti.

Acı haberi Karl-Anthony Towns'ın kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalya duyurdu.

'ta corona virüsü sebebiyle komaya giren 51 yaşındaki Towns 3 haftadır hayat mücadelesi veriyordu. Bu acı haberin ardından NBA'deki bütün takımlardan, 24 yaşındaki Karl Anthony Towns'a destek mesajları gelmeye başladı.

  1. 13.04.2020
  2. Güncelleme: 13.04.2020 23:04
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