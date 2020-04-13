Son dakika: NBA yıldızı Towns'ın annesi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre NBA takımlarından Minnesota Timberwolves, All-Star oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. 51 yaşındaki Towns, 25 Mart’tan bu yana yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu.
Corona virüsü salgını spor camiasının ünlü isimlerini de etkilerken, ABD'den üzücü bir haber geldi. NBA yıldızı Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns, corona virüsüyle girdiği savaşı kaybederek hayata veda etti.
Acı haberi Karl-Anthony Towns'ın kulübü Minnesota Timberwolves sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalya duyurdu.
25 Mart'ta corona virüsü sebebiyle komaya giren 51 yaşındaki Towns 3 haftadır hayat mücadelesi veriyordu. Bu acı haberin ardından NBA'deki bütün takımlardan, 24 yaşındaki Karl Anthony Towns'a destek mesajları gelmeye başladı.
- 13.04.2020
- Güncelleme: 13.04.2020 23:04
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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