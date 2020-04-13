Son dakika: NBA yıldızı Towns'ın annesi hayatını kaybetti

Corona virüsü salgını spor camiasının ünlü isimlerini de etkilerken, ABD'den üzücü bir haber geldi. NBA yıldızı Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns, corona virüsüyle girdiği savaşı kaybederek hayata veda etti.

Acı haberi Karl-Anthony Towns'ın kulübü Minnesota Timberwolves sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalya duyurdu.

25 Mart'ta corona virüsü sebebiyle komaya giren 51 yaşındaki Towns 3 haftadır hayat mücadelesi veriyordu. Bu acı haberin ardından NBA'deki bütün takımlardan, 24 yaşındaki Karl Anthony Towns'a destek mesajları gelmeye başladı.