Los Angeles Clippers Dallas deplasmanında galip - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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Dallas deplasmanında galip

Los Angeles Clippers Dallas deplasmanında galip

'de , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'i 110-107'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Clippers'ta , Dallas'ta da 36 sayı ile oynadı.

'de normal sezon heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. , American Airlines Center'da mücadele ettiği 'i 110-107'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 31. galibiyetini aldı.

Clippers'ta 36 sayı, 11 ribaund, Landry Shamet 18 sayı, 3 ribaund ve Louis Williams 16 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezon 16. yenilgisini alan Dallas'ta ise 36 sayı, 10 ribaund, 9 asist ve Kristaps Porzingis 10 sayı, 9 ribaund ile maçı tamamladı.

  1. 22.01.2020
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