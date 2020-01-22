THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Haberleri THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor

Euroleague'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor

THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor

Euroleague'in 21. haftasında sahasında İtalyan ekibi AX ile de İspanyol temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 24 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta CSKA - Valencia Basket ve Zenit - karşılaşmaları ile başlayacak. Bu hafta evinde İtalyan ekibi AX ile de deplasmanında ile mücadele edecek.

THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:

Yarın
20.00 CSKA Moskova - Valencia Basket
20.00 Zenit Saint Petersburg - Olympiakos
22.30 - Maccabi FOX
23.00 FC Barcelona - Kızılyıldız
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Khimki Moskova

24 Ocak Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milano
21.00 - ALBA
22.30 Panathinaikos - Asvel Lyon-Villeurbanne
23.00 Real Madrid - Anadolu Efes

ING All-Star 2020'de Robinho şov!

  1. 22.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN