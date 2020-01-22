THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor
THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 24 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta CSKA Moskova - Valencia Basket ve Zenit Saint Petersburg - Olympiakos karşılaşmaları ile başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanya deplasmanında Real Madrid ile mücadele edecek.
THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Valencia Basket
20.00 Zenit Saint Petersburg - Olympiakos
22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 FC Barcelona - Kızılyıldız
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Khimki Moskova
24 Ocak Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milano
21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin
22.30 Panathinaikos - Asvel Lyon-Villeurbanne
23.00 Real Madrid - Anadolu Efes
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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