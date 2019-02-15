New York Knicks 18 maç sonra kazandı
15 Şubat 2019, Cuma
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18 maç sonra kazandı

New York Knicks 18 maç sonra kazandı

18 maçtır üst üste kaybeden , deplasmanda 'ı 15 sayı farkla yendi.

Amerikan 'nde () , 18 maçlık mağlubiyet serisini deplasmanda 'ı 106-91 mağlup ederek bozdu.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan New York Knicks, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 106-91'lik skorla geçerek 18 maç sonra ilk kez kazandı.

Sezonun 11'inci galibiyetine ulaşan Knicks'te Dennis Smith 19 sayı ve 7 asist, Kadeem Allen 14 sayı ve 9 ribaunt, DeAndre Jordan 10 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Konox ise 9 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Maçın en skorer oyuncusu, Hawks'ta 21 say kaydeden Dewayne Dedmon oldu. Trae Young 16 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı.

Westbrook'un üstün performansı yetmedi

Çekişmeli mücadelede , konuk ettiği 'ı 131-122 mağlup ederek sezonun 26. galibiyetine imza attı.

Pelicans'ta Julius Randle 33 sayı ve 11 ribaunt, Jrue Holiday 32 sayı ve 7 asistlik performanslarıyla galibiyette önemli rol üstlendi.

Bu sezon 20. kez kaybeden Thunder'da 44 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, 28 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Nerlens Noel ise 22 sayı ve 13 ribauntla maçı tamamladı.

Magic zorlanmadı

Günün diğer karşılaşmasında , baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği 'i 127-89 yendi.

Sezonun 27. galibiyetini elde eden Magic'te Terrence Ross 21, Jonathan Isaac 16 sayı, Nikola Vucevic 17 sayı ve 11 ribaunt, Aaron Gordon ise 10 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.

Bu sezon 30. kez kaybeden Hornets'te Malik Monk 15, Jeremy Lamb 14 sayı, Cody Zeller 13 sayı ve 7 ribaunt üretti.

  1. 15.2.2019 10:38
  2. Güncelleme: 15.2.2019 10:46
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