Cavaliers Cedi'nin 20 sayısıyla galibiyeti hatırladı
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Cavaliers Cedi'nin 20 sayısıyla galibiyeti hatırladı

Cavaliers Cedi'nin 20 sayısıyla galibiyeti hatırladı

'de , 'ın 20 sayı attığı deplasmanından galip ayrılarak, 12 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı.

Amerikan 'nde , deplasmanda 'ı 101-95 yenerken, milli oyuncu 20 sayı ve 8 ribaunt üretti.

'e 7 maçla devam edildi. Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers deplasmanından 101-95 galip ayrıldı.

Maçı 20 sayı ve 8 ribauntla tamamlayan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 maç sonra kazanan Cavaliers'ın en skoreri oldu. Cavaliers'ta Alec Burks 17 sayı, 13 ribaunt, Tristan Thompson da 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers cephesinde Kyle Kuzma 29 sayı, 9 ribaunt ve Brandon Ingram 22 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

CURRY'DEN 48 SAYI
Golden , konuk olduğu 'i 119-114 mağlup etti. Warriors'ın all-star oyun kurucusu , 19'da 11 üçlük isabetiyle 48 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.

Peş peşe 4. maçını kazanan Warriors'ta de 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı. Mavericks'te Luka Doncic'in 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve DeAndre Jordan'ın 13 sayı, 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR
Knicks-Philadelphia 76ers: 105-108

Washington Wizards-Toronto Raptors: 138-140 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 114-133

Orlando Magic-Houston Rockets: 116-109

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 114-119

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 116-113

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 95-101

  1. 14.1.2019 10:09
  2. Güncelleme: 14.1.2019 11:04
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