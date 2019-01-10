Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandı
NBA'de oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 116-109 yendi - Furkan Korkmaz'ın 16 sayıyla oynadığı karşılaşmada Philadelphia 76ers, deplasmanda Washington Wizards'a 123-106 mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 116-109 mağlup etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, üçüncü çeyrekte yakaladığı üstünlüğü kalan bölümde koruyarak deplasmanda Houston Rockets'ı 116-109 yendi ve son 8 maçtaki 7'nci galibiyetini elde etti.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 21 ribauntla "double double" yaparken, 16 dakika 39 saniye süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.
Konuk takımda ise James Harden'ın 42 sayı, 11 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.
Furkan'dan Wizards potasına 16 sayı
Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Washington Wizards, sahasında Philadelphia 76ers'ı 123-106 yenerek rakibinin dört maçlık galibiyet serisine son verdi.
Ev sahibi ekipte Bradley Beal 34 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Otto Porter 23 sayıyla oynadı.
25 dakika 54 saniye süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 16 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik performans sergilediği 76ers'ta Joel Embiid 35 sayı, 14 ribaunt, Ben Simmons 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Indiana Pacers: 135-108
Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 123-106
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 116-100
Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 109-116
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 96-86
New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 140-124
Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 104-94
Utah Jazz-Orlando Magic: 106-93
Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 124-112
Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 113-100
- 10.1.2019 10:37
- Güncelleme: 10.1.2019 10:48
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Love’un menajeri tehdit etti
Toplam 1
Yorum
cascan Neye göre transfer yapılıp ücret belirleniyor.Aşırı ücretler şimdi sorun oldu.Ve yapılacak transferlerinde önünü keser.Önce güvenilir olmalı
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Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme
Toplam 1
Yorum
hakan ikiside çok önemli oyucular hele bu durumda elde tutmak lazım şenerin gitmesine izin vermeyin o çok iyi bir futbolcu bjk takas vs şaka gibi.
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Vagner Love'ın avukatından Beşiktaş'a FIFA tehdidi
Toplam 6
Yorum
sek gelir45 milyon euro gider 4.5 milyon euro bu futbolcuların parası neden ödenmiyor fiko
Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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