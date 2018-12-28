Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanovic yıktı
NBA'de Sacramento Kings, Golden 1 Center'da oynadığı Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanovic'in son saniye üçlüğü ile 117-116'lık skorla yendi.
NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Sacramento Kings, evinde karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanovic'in son saniye üçlüğü ile 117-116 mağlup etti. Sacramento'da Bogdanovic 23 sayı, 2 ribaund, Willie Cauley Stein 19 sayı, 8 ribaund ile mücadele etti. Lakers'ta ise sakatlığı bulunan LeBron James forma giymezken, Kyle Kuzma 33 sayı, 9 ribaund ve Brandon Ingram 22 sayı, 3 ribaund ile oynadı.
FURKAN'LI PHİLADELPHİA GALİP
Philadelphia 76ers, Vivint Smart Home Arena'da oynadığı Utah Jazz'ı 114-97'lik skorla mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 dakika süre aldı ve 4 sayı, 2 ribaund, 1 top çalma ile takımına katkıda bulunurken, JJ Redick 24 sayı, 5 ribaund ve Joel Embiid 23 sayı, 15 ribaund ile mücadele etti. Utah'ta ise Donovan Mitchell 23 sayı, 4 ribaund ve Rudy Gobert 17 sayı, 15 ribaund ile maçı tamamladı.
NBA'DE HEYECAN 10 KARŞILAŞMA İLE DEVAM EDECEK. GECENİN TOPLU SONUÇLARI İSE ŞÖYLE:
Houston Rockets: 127 - Boston Celtics: 113
Milwaukee Bucks: 112 - New York Knicks: 96
Sacramento Kings: 117 - Los Angeles Lakers: 116
Golden State Warriors: 109 - Portland Trail Blazers: 110
Utah Jazz: 97 - Philadelphia 76ers: 114
- 28.12.2018 09:52
- Güncelleme: 28.12.2018 09:52
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Skrtel’i satıp para kazanacak
Toplam 1
Yorum
Enda Yiğithan var arkadaş kullanın şu çocuğu artık.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti
Toplam 1
Yorum
sehnuz reıs koc gorusmus ıyı oldug bence.
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Trabzonspor'dan Kabore'ye kanca
Toplam 2
Yorum
Ahmet Can iyi adama benziyor. Alınır. Kucka dan bir şey olmaz. Onun kafa geldi geleli Trabzonda değil. Kesinlikle onazinin yerine bir takviye şart.
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