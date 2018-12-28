Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanovic yıktı
28 Aralık 2018, Cuma
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Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanovic yıktı

NBA'de , Golden 1 Center'da oynadığı 'in son saniye üçlüğü ile 117-116'lık skorla yendi.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. , evinde karşılaştığı 'in son saniye üçlüğü ile 117-116 mağlup etti. Sacramento'da Bogdanovic 23 sayı, 2 ribaund, Willie Cauley Stein 19 sayı, 8 ribaund ile mücadele etti. Lakers'ta ise sakatlığı bulunan LeBron James forma giymezken, Kyle Kuzma 33 sayı, 9 ribaund ve Brandon Ingram 22 sayı, 3 ribaund ile oynadı.

FURKAN'LI PHİLADELPHİA GALİP
Philadelphia 76ers, Vivint Smart Home Arena'da oynadığı 'ı 114-97'lik skorla mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 dakika süre aldı ve 4 sayı, 2 ribaund, 1 top çalma ile takımına katkıda bulunurken, JJ Redick 24 sayı, 5 ribaund ve Joel Embiid 23 sayı, 15 ribaund ile mücadele etti. Utah'ta ise Donovan Mitchell 23 sayı, 4 ribaund ve Rudy Gobert 17 sayı, 15 ribaund ile maçı tamamladı.

NBA'DE HEYECAN 10 KARŞILAŞMA İLE DEVAM EDECEK. GECENİN TOPLU SONUÇLARI İSE ŞÖYLE:
: 127 - : 113
: 112 - : 96
Sacramento Kings: 117 - Los Angeles Lakers: 116
Golden State Warriors: 109 - : 110
Utah Jazz: 97 - Philadelphia 76ers: 114

  1. 28.12.2018 09:52
  2. Güncelleme: 28.12.2018 09:52
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