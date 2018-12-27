Cedi'den Grizzlies'e karşı 10 sayı, 7 ribaunt
NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Memphis Grizzlies'e yenildiği maçı 10 sayı, 7 ribauntla tamamladı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Memphis Grizzlies, sahasında oynadığı Cleveland Cavaliers karşılaşmasını 95-87 kazandı.
Tüm ilk 5 oyuncularının çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te Marc Gasol, 20 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 4 blokla bir adım öne çıktı.
Cavaliers'ta kenardan gelerek 24 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Jordan Clarkson, sahanın en skoreri oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 31 dakikada 10 sayı attı, 7 de ribaunt aldı.
Nowitzki 900. galibiyetini aldı
Alman basketbolcu Dirk Nowitzki, takımı Dallas Mavericks'in New Orleans Pelicans'ı 122-119 yendiği mücadelede, kariyerinin 900. normal sezon galibiyetini elde etti.
40 yaşındaki Nowitzki, Kerim Abdülcabbar (1074), Robert Parish (1014), Tim Duncan (1001), John Stockton (953) ve Karl Malone'dan (952) sonra NBA tarihinde bunu başaran 6. oyuncu oldu.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Washington Wizards: 106-95
Orlando Magic-Phoenix Suns: 120-122 (uzatmada)
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 121-129
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 134-132 (uzatmada)
Miami Heat-Toronto Raptors: 104-106
Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 94-119
Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 95-87
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 122-119
San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 111-103
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 127-118
- 27.12.2018 10:48
-
Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
-
Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
-
Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
Cedi'den Grizzlies'e karşı 10 sayı, 7 ribaunt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.