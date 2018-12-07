Celtics zorlanmadı
Boston Celtics, yıldız oyuncularının skorer oyununun yardımıyla ağırladığı New York Knicks'i farklı yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk ettiği New York Knicks'i 128-100 mağlup etti.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Boston Celtics, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın ardından ağırladığı New York Knicks'i 128-100 yendi.
Sezonun 14'üncü galibiyetine ulaşan Celtics'te Kyrie Irving 22 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Jaylen Brown 21 sayı, Al Horford 19 sayı ve 12 ribaunt, Jayson Tatum 17 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Bu sezon 18'inci kez kaybeden Knicks'te Tim Hardaway Jr. 22 sayı, Emmanuel Mudiay 17 sayı ve 6 asistle takımının en skorer oyuncuları oldu.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Boston Celtics-New York Knicks: 128-100
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 108-86
Utah Jazz-Houston Rockets: 118-91
- 7.12.2018 10:06
- Güncelleme: 7.12.2018 10:21
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Yorum
rigby noldu kardeşim geçen hafta ortak açıklama yapıodunus hakemlerin arkasındayız diye! bence simdi hic konusmayın
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Toplam 1
Yorum
özkan Federasyona belli olmaz yarın maçın stadını değiştirebilir es es liler fazla ümitlenmesin daha önce olduğu gibi saygılar.
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Yorum
hakkımızı yirsoun tff hiç tahrik unsuru yok mu.haksız penaltı var.bu takımın hakkı yenmiş bari bir maç inirim yapayım diyen yokmu.hakkımız yeniliyor.
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