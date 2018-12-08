Sixers, Butler ile kazandı – Fotomaç – 08 Aralık 2018
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Sixers, Butler ile kazandı

Sixers, Butler ile kazandı

Amerikan 'nde () Philadelphia 76ers, konuk olduğu 'ı 117-111 mağlup etti.

Amerikan 'nde () Philadelphia 76ers, konuk olduğu 'ı 117-111 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Philadelphia Sixers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından deplasmanda Detroit Pistons'ı 117-111 yendi.

Sezonun 18'inci galibiyetine ulaşan Sixers'ta Jimmy Butler 38 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 18 sayı ve 14 ribaunt, Mike Muscala ise 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise süre aldığı 4 dakikada 2 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Bu sezonki 10'uncu mağlubiyetini alan Pistons'ta Blake Griffin 31 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Andre Drummond 21 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

CEDİ OSMAN'IN 10 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
, sezonun 13'üncü galibiyetini, deplasmanda 'ı 129-110 mağlup ederek aldı.

Kings'te De'Aaron Fox 30 sayı ve 12 asistle "double-double" yaparken, Buddy Hield 25, Marvin Bagley 17, 15 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 20'nci kez kaybeden Cavaliers'ta Jordan Clarkson 26, Collin Sexton 23 sayı, Alec Burks ise 22 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Milli basketbolcu ise ilk 5'te başlayarak 32 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 113-107

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117

Orlando Magic-Indiana Pacers: 90-112

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 106-105

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 110-129

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 114-112

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 103-107

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 133-120

Phoenix Suns-Miami Heat: 98-115

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 95-105

  1. 8.12.2018 12:19
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