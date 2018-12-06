Westbrook, Kidd'i geride bıraktı
06 Aralık 2018, Perşembe
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Westbrook, Kidd'i geride bıraktı

Westbrook, Kidd'i geride bıraktı

Thunderlı Westbrook, 'e karşı kariyerinde 108. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı ve tarihinde en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinin 3. sırasını paylaştığı Kidd'i geçti.

Amerikan 'nde () 'i 114-112 yenen Thunder'ın all-star oyuncusu , lig tarihinin en fazla "triple double" yapan isimleri listesinde tek başına 3. sıraya yerleşti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, Brooklyn Nets deplasmanından 'un bitime 3.1 saniye kala attığı üç sayılık basketle 114-112 galip ayrıldı. Thunder'ı galibiyete taşıyan George, 25'i son çeyrekte 47 sayı ve 15 ribaunt üretti.

Maçı 21 sayı, 17 asist, 15 ribauntla tamamlayan Russell Westbrook ise kariyerinde 108. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı. Westbrook böylece NBA tarihinde en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinin 3. sırasını paylaştığı Jason Kidd'i geride bıraktı. Listenin ilk iki sırasında Oscar Robertson (181) ve Magic Johnson (138) bulunuyor.

Nets'te Allen Crabbe 22, Joe Harris 19, D'Angelo Russell ve Spencer Dinwiddie 17'şer sayı kaydetti.

CEDİ'NİN 16 SAYISI YETMEDİ
Golden , konuk olduğu 'nin 42 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı sayesinde 129-105 mağlup etti. de 25 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers cephesinde Collin Sexton 21 sayı, Tristan Thompson 14 sayı, 19 ribaunt, milli basketbolcu ise 16 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla mücadele etti.

LEBRON'DAN 42 SAYI
Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 'ü 121-113 yendikleri maçta, 20'si son çeyrekte 42 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

Üst üste 4. galibiyetini alan ev sahibi Lakers'ta Kyle Kuzma 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Lonzo Ball da 14 sayı, 9 asistle oynadı.

Spurs'te DeMar DeRozan'ın 32 sayı, 7 ribaunt ve LaMarcus Aldridge'in 21 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 105-129

Orlando Magic-Denver Nuggets: 118-124 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 117-131

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 113-102

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 112-114

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 96-86

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 115-92

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 121-104

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 132-106

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 121-113

  1. 6.12.2018 10:55
  2. Güncelleme: 6.12.2018 11:12
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