Basketbolda günün özeti (05.12.18)

ENİSEY - ORMAN: 84-63

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor, Rusya'da konuk olduğu Enisey'e 84-63 yenildi. Bu sonuçla OGM Ormanspor, ikinci yenilgisini yaşadı. Gruptan çıkmayı garantileyen Enisey ise dördüncü galibiyetini aldı. Orman'da Kahleah Copper 19 sayı attı.



TELEKOM GÜLDÜ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, sahasında TOFAŞ'ı 85-72 yendi. Telekom, ligdeki 5'inci galibiyetini alırken TOFAŞ, 3. kez mağlubiyet yaşadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan diğer karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı: Adatıp Sakarya BŞB Basketbol-İstanbul Büyükşehir Bld: 82-77, Banvit-Afyon Belediye: 72-71.



GALATASARAY LİDER: 56-50

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında sahasında Polonya ekibi Energa'yı 56-50 mağlup etti. Grupta oynadığı 5. karşılaşmada 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, liderliğe yükseldi. Energa ise 3 galibiyette kaldı. Sarı-kırmızılı takımda Victoria Macaulay, 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



DİŞİ KANARYA HATAY'I YENDİ

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-74 yendi. Sarı- lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ve sarılacivertli yöneticiler, protokol tribününden takip etti.