Basketbolda günün özeti (05.12.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde basketbolda yaşanan gelişmelerini sizin için derledik.
ENİSEY - ORMAN: 84-63
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor, Rusya'da konuk olduğu Enisey'e 84-63 yenildi. Bu sonuçla OGM Ormanspor, ikinci yenilgisini yaşadı. Gruptan çıkmayı garantileyen Enisey ise dördüncü galibiyetini aldı. Orman'da Kahleah Copper 19 sayı attı.
TELEKOM GÜLDÜ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, sahasında TOFAŞ'ı 85-72 yendi. Telekom, ligdeki 5'inci galibiyetini alırken TOFAŞ, 3. kez mağlubiyet yaşadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan diğer karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı: Adatıp Sakarya BŞB Basketbol-İstanbul Büyükşehir Bld: 82-77, Banvit-Afyon Belediye: 72-71.
GALATASARAY LİDER: 56-50
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında sahasında Polonya ekibi Energa'yı 56-50 mağlup etti. Grupta oynadığı 5. karşılaşmada 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, liderliğe yükseldi. Energa ise 3 galibiyette kaldı. Sarı-kırmızılı takımda Victoria Macaulay, 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
DİŞİ KANARYA HATAY'I YENDİ
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-74 yendi. Sarı- lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ve sarılacivertli yöneticiler, protokol tribününden takip etti.
- 6.12.2018
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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