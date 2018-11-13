Furkan kariyer rekoru kırdı – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Furkan kariyer rekoru kırdı

    Furkan kariyer rekoru kırdı

    Amerikan (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, milli basketbolcu 'ın kariyer rekoru kırdığı maçta deplasmanda 'i 124-114 mağlup etti.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu 'i 124-114'lük skorla geçerek sezonun 9. galibiyetine imza attı.

    Philadelphia 76ers'ta , oyunda kaldığı 22 dakika içinde 16 sayı üreterek kariyerinin en skorer maçını çıkardı. Milli basketbolcu, ayrıca 4 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı. Joel Embiid 35 sayı ve 18 ribaunt ile "double-double" yaparken, JJ Redick ise 25 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

    Bu sezon 8'inci kez kaybeden Heat'te Goran Dragic 22, Josh Richardson 17 sayı, Hassan Whiteside ise 13 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.

    Warriors uzatmalarda kaybetti
    Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Clippers, normal süresi 106-106 eşitlikle sona eren karşılaşmada konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı uzatmalarda 121-116 yendi.

    Bu sezon 8. maçını kazanan Clippers'ta Lou Williams 25 sayı ve 6 asist, Montrezl Harrell 23 sayı ve 8 ribaunt, Tobias Harris ise 17 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

    Bu sezon 3. maçını kaybeden lider Warriors'ta 33 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Klay Thompson'ın 31 sayı kaydettiği Warriors'ta all-star , sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

    NBA'e 3 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Washington Wizards-Orlando Magic: 117-109

    Miami Heat-Philadelphia 76ers: 114-124

    Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 110-126

    Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 98-103

    Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 88-96

    Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 120-113

    Thunder-Phoenix Suns: 118-101

    Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-99

    Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-116

    1. 13.11.2018 10:21
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