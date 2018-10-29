Cavaliers'ta Lue dönemi sona erdi – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Cavaliers'ta Lue dönemi sona erdi

    Cavaliers'ta Lue dönemi sona erdi

    Amerikan 'nde () milli oyuncu 'ın da forma giydiği 'ta başantrenör Tyronn Lue ile yollar ayrıldı.

    Cavaliers'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ocak 2016'dan bu yana takımda başantrenörlük yapan Lue'nun görevine son verildiği bildirildi.

    Açıklamada, Larry Drew'un geçici olarak takımın başına getirildiği belirtildi.

    Başantrenörlüğe geldiği 2016'da Cavaliers ile şampiyonluk yaşayan Lue, son iki sezon takımı finaline taşımayı başardı.

    Lue yönetimindeki Cavaliers, bu sezon çıktığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.


    1. 29.10.2018 10:25
    2. Güncelleme: 29.10.2018 10:27
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