Cavaliers'ta Lue dönemi sona erdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cleveland Cavaliers'ta başantrenör Tyronn Lue ile yollar ayrıldı.
Cavaliers'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ocak 2016'dan bu yana takımda başantrenörlük yapan Lue'nun görevine son verildiği bildirildi.
Açıklamada, Larry Drew'un geçici olarak takımın başına getirildiği belirtildi.
Başantrenörlüğe geldiği 2016'da Cavaliers ile şampiyonluk yaşayan Lue, son iki sezon takımı NBA finaline taşımayı başardı.
Lue yönetimindeki Cavaliers, bu sezon çıktığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
- 29.10.2018 10:25
- Güncelleme: 29.10.2018 10:27
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Cocu'nun görevine son verildi!
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Yorum
berlin İlk duyduğumda olmaz demiştim. Fransız veya alman hoca olacaktı. Veya Aykut ile devam edilecekti. Onun takımları ikinci yıl oturuyordu.
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Semih Özsoy: "Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir"
Toplam 5
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Sinan Bedeli Fener ödüyor Pereira Aykut ve en son çocuya hepsine tazminat ödeniyor insan bunu demez bedeli kim ödüyor
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