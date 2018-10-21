Ömer Aşık, Chicago Bulls'tan ayrıldı
Milli basketbolcu Ömer Aşık, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'tan ayrıldı.
Chicago Bulls'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki pota altı oyuncusu Ömer Aşık'ın serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, oyun kurucu Shaquille Harrison ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ömer Aşık, şubat ayında New Orleans Pelicans'tan ayrılarak 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında da görev yaptığı Bulls'a imza atmıştı. Bir süredir hastalığı nedeniyle forma giyemeyen milli basketbolcu, Bulls kariyerinde çıktığı 152 maçta 2,9 sayı, 4,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.
- 21.10.2018 21:02
- Güncelleme: 21.10.2018 21:02
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
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