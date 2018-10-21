Ömer Aşık, Chicago Bulls'tan ayrıldı – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    , 'tan ayrıldı

    Ömer Aşık, Chicago Bulls'tan ayrıldı

    Milli basketbolcu , Amerikan (NBA) ekibi 'tan ayrıldı.

    'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki pota altı oyuncusu 'ın serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, oyun kurucu Shaquille Harrison ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Ömer Aşık, şubat ayında 'tan ayrılarak 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında da görev yaptığı Bulls'a imza atmıştı. Bir süredir hastalığı nedeniyle forma giyemeyen milli basketbolcu, Bulls kariyerinde çıktığı 152 maçta 2,9 sayı, 4,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

    1. 21.10.2018 21:02
    2. Güncelleme: 21.10.2018 21:02
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