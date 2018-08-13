Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, skorer basketbolcu Carmelo Anthony'yi kadrosuna kattı.
Houston Rockets Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki 34 yaşındaki all-star basketbolcu Carmelo Anthony ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
ABD basınında, tecrübeli basketbolcunun Rockets'tan bir yıllık kontrat karşılığında 2,4 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.
Daha önce Denver Nuggets, New York Knicks ve Oklahoma City Thunder formaları giyen Anthony, NBA'de 24,1 sayı, 6,5 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.
NBA'deki 15 yıllık kariyerinde 10 kez all-star seçilen Carmelo Anthony, ABD Milli Takımı ile olimpiyatlarda 3 defa altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
- 13.8.2018 21:43
- Güncelleme: 13.8.2018 21:46
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
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Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
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u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
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öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
Carmelo Anthony, Houston Rockets'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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