Carmelo Anthony, Houston Rockets'ta – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    <a href="/index/carmelo-anthony?id=cbb07f43-b416-424b-925e-f65ce0d16117" class="" rel="tag">Carmelo Anthony</a>, <a href="/index/houston-rockets?id=a838de49-db0c-49b9-b36b-5ab69d56f00c" class="" rel="tag">Houston Rockets</a>'ta

    Amerikan () ekibi , skorer basketbolcu 'yi kadrosuna kattı.

    Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki 34 yaşındaki all-star basketbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    basınında, tecrübeli basketbolcunun Rockets'tan bir yıllık kontrat karşılığında 2,4 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

    Daha önce , ve formaları giyen Anthony, 'de 24,1 sayı, 6,5 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.

    'deki 15 yıllık kariyerinde 10 kez all-star seçilen , ile olimpiyatlarda 3 defa altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

    1. 13.8.2018 21:43
    2. Güncelleme: 13.8.2018 21:46
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