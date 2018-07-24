Nowitzki'den "rekor" sözleşme – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Nowitzki'den "rekor" sözleşme

    Nowitzki'den "rekor" sözleşme

    Amerikan takımlarından , 20 sezondur formasını giyen Alman forvet ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki basketbolcu, 1998 draftında 9. sıradan seçildiğinden bu yana çıkarmadığı Mavericks formasını bir sezon daha giyecek.

    Böylece 21. sezonuna da Mavericks ile başlayacak Nowitzki, () ile paylaştığı bir takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu rekorunu tek başına ele geçirecek.

    13 kez all-star seçilen Nowitzki, şampiyonluğu yaşadığı 2011'de final serisinin en değerli oyuncusu, 2007'de de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü aldı. tarihinin 6. en skorer oyuncusu olan Nowitzki ayrıca ABD dışında doğan en skorer oyuncu unvanını da taşıyor.

    "Kaptan Dirk" lakaplı Alman oyuncunun, kariyerinde çıktığı 1471 karşılaşmada 21,2 sayı, 7,7 ribaunt ve 2,5 asist ortalamaları bulunuyor.

    1. 24.7.2018 09:52
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