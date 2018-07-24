Nowitzki'den "rekor" sözleşme
Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Dallas Mavericks, 20 sezondur formasını giyen Alman forvet Dirk Nowitzki ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki basketbolcu, 1998 NBA draftında 9. sıradan seçildiğinden bu yana çıkarmadığı Mavericks formasını bir sezon daha giyecek.
Böylece 21. sezonuna da Mavericks ile başlayacak Nowitzki, Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) ile paylaştığı bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu rekorunu tek başına ele geçirecek.
13 kez all-star seçilen Nowitzki, NBA şampiyonluğu yaşadığı 2011'de final serisinin en değerli oyuncusu, 2007'de de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü aldı. NBA tarihinin 6. en skorer oyuncusu olan Nowitzki ayrıca ABD dışında doğan en skorer oyuncu unvanını da taşıyor.
"Kaptan Dirk" lakaplı Alman oyuncunun, NBA kariyerinde çıktığı 1471 karşılaşmada 21,2 sayı, 7,7 ribaunt ve 2,5 asist ortalamaları bulunuyor.
- 24.7.2018 09:52
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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