Ersan yeniden – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Ersan yeniden

    Ersan yeniden
    ekibi Milwaukee, ile anlaştı. Ersan, 2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee tarafından seçilmişti. Geçen sezon 46'sı Atlanta, 23'ü Philadelphia'da olmak üzere 69 maça çıkan Ersan, 10,9 sayı ve 5,9 ribaunt ortalaması tutturdu.
    1. 18.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ersan yeniden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN