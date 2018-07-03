Los Angeles Lakers'a transfer olan LeBron'un serveti dudak uçuklatıyor

2003'te 19 yaşındayken Cleveland Cavaliers ile NBA'e adımını atan, son olarak da Los Angeles Lakers ile 4 yıllığı 154 milyon Dolar'lık kontratta anlaşma sağlayan LeBron James, kariyerinde elde ettiği sportif başarıların yanı sıra ekonomik anlamda da adından söz ettiriyor. Lakers ile imzalayacağı sözleşmenin ardından 2021-22 sezonu sonunda kariyerinde elde ettiği maaş geliri toplamda 387 milyon Dolar'ı aşacak olan 33 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda NBA tarihinde kariyeri boyunca en çok maaş geliri elde eden oyuncu olacak. Şu anki kontratlar baz alındığında 2022 yılında Chris Paul 346.5 milyon Dolar ile ikinci sıradayken, Lakers efsanesi Kobe Bryant ise oyunculuğu döneminde elde ettiği 323.3 kariyer maaş geliriyle 4. sırada.

James'in gelirleri sadece takımıyla imzaladığı kontrattan ibaret değil. 7 Aralık 2015'te Nike ile yaşam boyu sponsorluk anlaşması imzalayan All-Star oyuncu, bu sözleşmenin detayları kamuoyuyla paylaşılmasa da Amerikan ekonomistlerin öngörüsüne göre hayatı boyunda 1 milyar Dolar'ı aşan bir miktarda rakamı Nike'tan alacak. Bunun dışında Beats, Intel, Sprite ve Kia markaları ile de reklam anlaşmaları olan oyuncu, saha dışı aktivitelerle yılda tahmini olarak 55 milyon Dolar kazanıyor.

James'in aktif olarak gelir elde ettiği başka alan ise iş girişimleri. LeBron, 2011 yılında İngiltere Premier League ekibi Liverpool'un %2'lik hissesini 6.5 milyon Dolar'a alırken, bu hisselerin günümüzdeki değeri yaklaşık 32 milyon Dolar değerinde. Medya sektöründe oluşturduğu marka "Uninterrupted", Warner Bros şirketi ile 16 milyon Dolar'lık bir anlaşma imzalarken, bu anlaşmanın en popüler neticesi olarak "Space Jam 2" filminde Michael Jordan yer aldı. Arnold Schwarzenegger ile de bir yatırım şirketi ortaklığı bulunan oyuncu, "Klutch Sports" adında bir menajerlik şirketinin de sahibi ve emlak sektöründe de alıp sattığı evlerden milyon dolarlık gelirler elde ediyor.

20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak gösterilen Warren Buffet da onun için "O bu işi biliyor. Finansal konularda zeki bir isim. Ortaya koyduğu ticari olgunluk beni şaşırıtıyor." demişti. James'in en yakın arkadaşlarından olan Dwyane Wade, "LeBron, NBA'deki en tutumlu oyuncu" açıklamasını yaparken, James'in bir seferinde "İnternet için sadece kablosuz internet kullanıyorum. Hücresel veri kullanmıyorum. Sadece ücretsiz uygulamaları indiriyorum ve mobil mağazalardan bir şey almıyorum." açıklamaları da hala akıllarda.

LeBron'un kazandığı bu devasa rakamlar bir yana, takımların ve sponsor markaların onun peşinden gitmesinin sebebi ise "LeBron James" isminin getirdikleri. NBA takımlarının finansal yöneticilerinin ortak yaptığı bir analize göre James, bir takıma bir yılda yaklaşık 65 milyon Dolar'lık bir getiri sağlıyor. Ayrıca, iddialara göre James yılda yaklaşık 1.5 milyon Dolar'lık bir bütçeyi vücudunu fit tutabilmek için harcıyor.