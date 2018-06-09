LeBron James kırık elle oynamış – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    kırık elle oynamış

    LeBron James kırık elle oynamış

    NBA final serisi ilk maçının ardından sağ elinden sakatlanan James, kalan üç karşılaşmada kırık elle oynadığını doğruladı

    Amerikan (NBA) final serisinde Golden State Warriors ile şampiyonluk mücadelesi veren 'ta, 'in kırık elle mücadele ettiği ortaya çıktı.

    Golden State Warriors'ın seriyi 4-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından elinde bandajla basın mensuplarının karşısına çıkan James, son üç maçta kırık eline rağmen forma giydiğini doğruladı.

    Uzatmalara giden serinin ilk maçında Warriors sahasında ağırladığı Cavaliers'ı 124-114 yenerken, bu mücadelede 51 sayı üreten James'in sinirlerine hakim olamayarak soyunma odasındaki taktik tahtasını yumrukladığı ve sağ elinden sakatlandığı basına yansıdı.

    James, final serisini 34 sayı, 10 asist ve 8,5 ribaunt ortalamasıyla tamamladı.

    1. 9.6.2018 12:30
    2. Güncelleme: 9.6.2018 17:29
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