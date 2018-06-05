2018 NBA draftında 4 Türk oyuncu – Fotomaç – 05 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    2018 draftında 4 Türk oyuncu

    2018 <a href="/index/nba?id=160b97ac-aeda-402a-b828-bbaf0a56ccc7" class="" rel="tag">NBA</a> draftında 4 Türk oyuncu

    Bandırma Kırmızı'dan , , 'ten ve TOFAŞ'tan draftına katılacak Türk basketbolcular olacak

    Amerikan Basketbol Ligi'nin () 2018 draftına Türkiye'den 4 oyuncu katılacak.

    'den yapılan açıklamaya göre, 2018 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 181'i kolejden, 55'i ise uluslararası takımlardan olmak üzere 236 oyuncunun ismi belirlendi.

    Bandırma Kırmızı'dan , , 'ten ve TOFAŞ'tan drafta katılacak Türk oyuncular olacak.

    Bu sene 22 Haziran'da gerçekleştirilecek draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Phoenix Suns yapacak.

    1. 5.6.2018 16:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2018 draftında 4 Türk oyuncu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN