2018 NBA draftında 4 Türk oyuncu
Bandırma Kırmızı'dan Berke Atar, Erxhan Osmani, Anadolu Efes'ten Muhaymin Mustafa ve TOFAŞ'tan Berkan Durmaz NBA draftına katılacak Türk basketbolcular olacak
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 2018 draftına Türkiye'den 4 oyuncu katılacak.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 2018 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 181'i kolejden, 55'i ise uluslararası takımlardan olmak üzere 236 oyuncunun ismi belirlendi.
Bandırma Kırmızı'dan Berke Atar, Erxhan Osmani, Anadolu Efes'ten Muhaymin Mustafa ve TOFAŞ'tan Berkan Durmaz drafta katılacak Türk oyuncular olacak.
Bu sene 22 Haziran'da gerçekleştirilecek NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Phoenix Suns yapacak.
- 5.6.2018 16:25
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
2018 NBA draftında 4 Türk oyuncu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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