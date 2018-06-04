Cleveland Cavaliers'ı Stephen Curry'i devirdi! Golden State Warriors yine kazandı
NBA final serisi 2'nci maçında Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 122-103 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.
Golden State Warriors, ilk periyodu 32-28, maçın ilk devresini ise 59-46 üstünlükle kapadı. 3'üncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Cleveland Cavaliers, Stephen Curry'i savunmakta zorlandı. Son periyotta da Curry iyi oyununu sürdürdü ve takımına galibiyeti getiren isimlerin başında geldi. Final serisi 2'nci maçında Cleveland Cavaliers'ı 122-103 mağlup eden Golden State Warriors seride 2-0 öne geçti.
Golden State Warriors'ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilerken, Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 29 sayı, 9 ribaunt, 13 asistlik performansla double-double yaptı.
- 4.6.2018 09:47
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Cleveland Cavaliers'ı Stephen Curry'i devirdi! Golden State Warriors yine kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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