Cleveland Cavaliers'ı Stephen Curry'i devirdi! Golden State Warriors yine kazandı – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'i devirdi! Golden State Warriors yine kazandı

    Cleveland Cavaliers'ı Stephen Curry'i devirdi! Golden State Warriors yine kazandı

    NBA final serisi 2'nci maçında Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı 'ı 122-103 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

    Golden State Warriors, ilk periyodu 32-28, maçın ilk devresini ise 59-46 üstünlükle kapadı. 3'üncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan , 'i savunmakta zorlandı. Son periyotta da Curry iyi oyununu sürdürdü ve takımına galibiyeti getiren isimlerin başında geldi. Final serisi 2'nci maçında Cleveland Cavaliers'ı 122-103 mağlup eden Golden State Warriors seride 2-0 öne geçti.

    Golden State Warriors'ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilerken, Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 29 sayı, 9 ribaunt, 13 asistlik performansla double-double yaptı.

    1. 4.6.2018 09:47
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