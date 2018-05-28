Cleveland Cavaliers NBA finalinde – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    NBA finalinde

    <a href="/index/cleveland-cavaliers?id=25023349-7e7e-43ce-9855-7261883e1734" class="" rel="tag">Cleveland Cavaliers</a> NBA finalinde

    Amerikan (NBA) Doğu Konferansı play-off'larında , deplasmanda 'i 87-79 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve NBA finaline yükseldi.

    Doğu Konferansı finali 7. maçında Celtics, milli basketbolcu 'ı kadrosunda bulunduran Cavaliers'ı ağırladı. İyi başladığı karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-18 önde bitiren Celtics, devre arasına 43-39 üstün gitti. İkinci yarıda yıldızı liderliğinde etkili performans sergileyen Cavaliers, üçüncü periyodunu 59-56 önde geçtiği mücadeleden 87-79 galip ayrıldı.

    Seriyi 4-3 kazanan ve Doğu Konferansı'nda şampiyonluğa ulaşan Cavaliers, 2017-18 sezonunda NBA finaline yükselen ilk takım oldu.

    Cavaliers'ta 48 dakika sahada kalan , 35 sayı, 15 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Jeff Green 19 sayı, 8 ribaunt, JR Smith 12 sayı, 4 ribaunt, Tristan Thompson 10 sayı, 9 ribaunt üretti. ise karşılaşmada forma giymedi. Öte yandan LeBron James, üst üste 8. kez NBA finalinde yer almaya hak kazandı.

    Yüzde 17,9 ile oynadığı üç sayılık atışlarda 39'da 7 isabet bulabilen Celtics'te Jayson Tatum, 24 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. Ev sahibi ekipte Al Horford 17 sayı, 4 ribaunt, Marcus Morris 14 sayı, 12 ribaunt, Jaylen Brown 13 sayı, 6 ribauntla oynadı.

    'ın art arda 4. kez boy göstereceği NBA finalindeki rakibi, Golden State Warriors ile arasında yapılacak Batı Konferansı final serisi 7. maçının ardından belli olacak.

    1. 28.5.2018 11:47
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