Budenholzer Milwaukee’de
NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks, ligin en iyi taktisyenleri arasında gösterilen Mike Budenholzer'ı başantrenörlük görevine getirdi. Milwaukee Bucks'ın genel menajeri Jon Horst, yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Budenholzer'ın daha önce çalıştırdığı takımlarla önemli başarılar elde ettiğini hatırlattı ve "Herkes tarafından saygı duyulan, oyuncu gelişimi konusunda özel yeteneklere sahip bir antrenörle anlaştık. Liderliği, basketbol bilgisi ve şampiyonluk deneyimlerinden faydalanarak takımımızı bir üst seviyeye taşımak istiyoruz" diye konuştu. NBA'in en iyi taktisyenleri arasında kabul edilen Mike Budenholzer, 2013- 18 yılları arasında çalıştırdığı Atlanta Hawks ile bu sezon hariç üst üste 4 kez play-off'lara kalmıştı. Hawks ile 2014-15 sezonunda 60 galibiyet alarak NBA'de yılın başantrenörü seçilen Budenholzer, takımını Doğu Konferansı finallerine taşımıştı. Hawks'ı çalıştırmadan önce 17 sene boyunca San Antonio Spurs'un başantrenörü Gregg Popovich'in yardımcılığını üstlenen Budenholzer, 4 kez NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
- 19.5.2018
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Budenholzer Milwaukee’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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