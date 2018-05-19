Budenholzer Milwaukee’de – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Budenholzer Milwaukee’de

    Budenholzer Milwaukee’de

    NBA ekiplerinden , ligin en iyi taktisyenleri arasında gösterilen 'ı başantrenörlük görevine getirdi. Milwaukee Bucks'ın genel menajeri Jon Horst, yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Budenholzer'ın daha önce çalıştırdığı takımlarla önemli başarılar elde ettiğini hatırlattı ve "Herkes tarafından saygı duyulan, oyuncu gelişimi konusunda özel yeteneklere sahip bir antrenörle anlaştık. Liderliği, basketbol bilgisi ve şampiyonluk deneyimlerinden faydalanarak takımımızı bir üst seviyeye taşımak istiyoruz" diye konuştu. 'in en iyi taktisyenleri arasında kabul edilen Mike Budenholzer, 2013- 18 yılları arasında çalıştırdığı ile bu sezon hariç üst üste 4 kez play-off'lara kalmıştı. Hawks ile 2014-15 sezonunda 60 galibiyet alarak NBA'de yılın başantrenörü seçilen Budenholzer, takımını Doğu Konferansı finallerine taşımıştı. Hawks'ı çalıştırmadan önce 17 sene boyunca 'un başantrenörü Gregg Popovich'in yardımcılığını üstlenen Budenholzer, 4 kez NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

    1. 19.5.2018
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