Rockets ve Warriors konferans finalinde – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Rockets ve Warriors konferans finalinde

    Rockets ve Warriors konferans finalinde

    Konuk ettiği 'ı 112-102 yenerek seride 4-1 öne geçen , 'nda finale kaldı, Ağırladığı 'ı 113-104 yenerek serisinde 4-1 üstünlük sağlayan Golden State Warriors, Batı Konferansı finalinde Houston Rockets'ın rakibi oldu.

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () serilerinin 5. maçında rakiplerini mağlup eden ile Golden State Warriors, finalinde eşleşti.

    NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final 5. maçında 'ı ağırlayan Houston Rockets, çekişmeli mücadelenin ardından rakibini 112-102 yenerek seride 4-1 öne geçti ve adını finale yazdırdı.

    Rockets'ta 41 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla galibiyette baş rolü oynayan Chris Paul, play-off'lardaki sayı rekorunu da geliştirdi. James Harden 18 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, PJ Tucker ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

    Jazz'da Donovan Mitchell 24 sayı ve 9 asist, Alec Burks 22, Royce O'Neale ise 17 sayıyla mücadele etmesine rağmen takımının yarı finalden elenmesini engelleyemedi.

    Warriors üst üste dördüncü kez konferans finalinde

    Batı Konferansı'nın diğer yarı final mücadelesinde Golden State Warriors, ağırladığı 'ı 113-104'lük skorla geçerek seride 4-1 üstünlük sağladı ve finalde Houston Rockets'la eşleşti.

    Son 4 sezondur konferansında finale kalma başarısı gösteren Warriors'ta 28 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, 24 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Klay Thompson 23 sayı, Draymond Green 19 sayı, 14 ribaunt ve 9 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

    Pelicans'ta all-star Anthony Davis 34 sayı ve 19 ribauntluk performansıyla maçın en skoreri olurken, Jrue Holiday ise 27 sayı, 11 asit ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.

    Houston Rockets ile Golden State Warriors arasındaki Batı Konferansı final serisinin ilk maçı, 15 Mayıs Salı günü Rockets'ın sahasında başlayacak.

    1. 9.5.2018 10:51
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