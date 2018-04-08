Ömer Aşık'ın takımı Bulls, kaybetti – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'ın takımı Bulls, kaybetti

    Ömer Aşık'ın takımı Bulls, kaybetti

    'de milli basketbolcu 'ın takımı , konuk ettiği 'e 124-96 yenildi

    Amerikan 'nde () milli basketbolcu 'ın 12 dakika sahada kaldığı maçta , sahasında 'e 124-96 mağlup oldu.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Nets'i konuk eden Bulls'ta milli basketbolcu Ömer Aşık, 12 dakika süre alırken, 2 sayı, 3 ribaunt, birer asist ve top çalma ile oynadı.

    Ev sahibinde Ömer Aşık'ın dışında Sean Kilpatrick'in 20, Bobby Portis'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

    Nets'te ise Quincy Acy 21, Allen Crabbe 20 ve Joe Harris 16 sayıyla galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.

    Maçtan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Ömer Aşık, "Bu sezon, bizim takım için bitmiş durumda. Geçirdiğim hastalıktan dolayı son iki maçta forma giyebildim. Uzun süre oynayamadım. Daha yeni yeni kendime gelmeye başladım. Sahada elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

    Uzun süre oynamadığı için maç eksiği olduğunu aktaran milli basketbolcu, "Şu an çok daha iyiyim. Bu sezon bitti, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanacağım. NBA'de oynayan bizleri, her zaman destekledikleri için Türk basketbolseverlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Sonuçlar

    Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 120-126

    San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-105

    Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 102-108

    New York Knicks-Milwaukee Bucks: 102-115

    Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 96-124

    Clippers-Denver Nuggets: 115-134

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:31
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