Ömer Aşık'ın takımı Bulls, kaybetti
NBA'de milli basketbolcu Ömer Aşık'ın takımı Chicago Bulls, konuk ettiği Brooklyn Nets'e 124-96 yenildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ömer Aşık'ın 12 dakika sahada kaldığı maçta Chicago Bulls, sahasında Brooklyn Nets'e 124-96 mağlup oldu.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Nets'i konuk eden Bulls'ta milli basketbolcu Ömer Aşık, 12 dakika süre alırken, 2 sayı, 3 ribaunt, birer asist ve top çalma ile oynadı.
Ev sahibinde Ömer Aşık'ın dışında Sean Kilpatrick'in 20, Bobby Portis'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Nets'te ise Quincy Acy 21, Allen Crabbe 20 ve Joe Harris 16 sayıyla galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.
Maçtan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Ömer Aşık, "Bu sezon, bizim takım için bitmiş durumda. Geçirdiğim hastalıktan dolayı son iki maçta forma giyebildim. Uzun süre oynayamadım. Daha yeni yeni kendime gelmeye başladım. Sahada elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.
Uzun süre oynamadığı için maç eksiği olduğunu aktaran milli basketbolcu, "Şu an çok daha iyiyim. Bu sezon bitti, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanacağım. NBA'de oynayan bizleri, her zaman destekledikleri için Türk basketbolseverlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Sonuçlar
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 120-126
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-105
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 102-108
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 102-115
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 96-124
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 115-134
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:31
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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