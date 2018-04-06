Cedi Osman, Cavaliers'ı galibiyete taşıdı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    , Cavaliers'ı galibiyete taşıdı

    Cedi Osman, Cavaliers'ı galibiyete taşıdı

    NBA'de , milli basketbolcu 'ın son saniyelerdeki etkili performansıyla 'ı 119-115 yendi

    Amerikan 'nde (NBA) , milli basketbolcu 'ın son saniyelerdeki etkili oyunuyla 'ı 119-115 yendi.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Cavaliers'ın Wizards'ı konuk ettiği maça ilk 5'te başlayan Cedi Osman, bitime 3 saniye kala çaldığı top ve kaydettiği iki serbest atış isabetiyle takımının mücadeleden 119-115 galip ayrılmasında etken rol oynadı.

    Üst üste 5. olmak üzere 49. galibiyetini alan üçüncüsü Cavaliers'ta Cedi Osman, 15 dakika süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamladı. LeBron James'in 33 sayı, 14 asist, 9 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi takımda Jeff Green 21, 16, Kyle Korver 13 sayı buldu.

    Doğu Konferansı 7'ncisi Wizards'ta John Wall'un 28 sayı, 14 asist, 4 ribaunt, Bradley Beal'ın 19 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansı sezonun 37'nci mağlubiyetini engelleyemedi.

    Rockets son saniyede kazandı

    , Portland 'ı ağırladığı karşılaşmayı 'ün son saniyede attığı basketle 96-94 kazandı.

    'nın zirvesinde bulunan Rockets'ta Chris Paul, 27 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, James Harden 24 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansıyla sezonun 64. galibiyetine katkı sağladı.

    CJ McCollum'un 16, Jusuf Nurkic ve Wade Baldwin'in 14'er sayısı Batı Konferansı üçüncüsü Trail Blazers'ta sezonun 31. yenilgisini önleyemedi.

    Sonuçlar

    Indiana Pacers-Golden State Warriors: 126-106

    Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 119-115

    Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 96-94

    Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 111-119

    Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 117-95

    Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 100-96

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:19
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