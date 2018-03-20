Miami Heat'ten rekor sayı

Normal süresi 118-118 sona eren maçın uzatmasında 31 sayı daha bularak Nuggets'ı 149-141 yenen Heat, böylece tarihinde bir maçta en çok sayıyı kaydetti.

Heat'te James Johnson 31, Kelly Olynyk 30, Wayne Ellington 23, Goran Dragic 20, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Nuggets'ta ise Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaunt, Wilson Chandler 26 sayı, Jamal Murray 23 sayı, Will Barton 22 sayıyla mücadele etti.