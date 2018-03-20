Miami Heat'ten rekor sayı
Miami Heat, uzatma sonunda Denver Nuggets'ı 149-141 yenerek, tarihinde bir maçta en çok sayı atma rekorunu kırdı.
Normal süresi 118-118 sona eren maçın uzatmasında 31 sayı daha bularak Nuggets'ı 149-141 yenen Heat, böylece tarihinde bir maçta en çok sayıyı kaydetti.
Heat'te James Johnson 31, Kelly Olynyk 30, Wayne Ellington 23, Goran Dragic 20, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Nuggets'ta ise Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaunt, Wilson Chandler 26 sayı, Jamal Murray 23 sayı, Will Barton 22 sayıyla mücadele etti.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 19:02
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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