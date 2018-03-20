Miami Heat'ten rekor sayı – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'ten rekor sayı

    Miami Heat'ten rekor sayı

    , uzatma sonunda 'ı 149-141 yenerek, tarihinde bir maçta en çok sayı atma rekorunu kırdı.

    Normal süresi 118-118 sona eren maçın uzatmasında 31 sayı daha bularak Nuggets'ı 149-141 yenen Heat, böylece tarihinde bir maçta en çok sayıyı kaydetti.

    Heat'te James Johnson 31, Kelly Olynyk 30, Wayne Ellington 23, Goran Dragic 20, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Nuggets'ta ise Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaunt, Wilson Chandler 26 sayı, Jamal Murray 23 sayı, Will Barton 22 sayıyla mücadele etti.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Miami Heat'ten rekor sayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN