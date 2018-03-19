Chris Paul takım arkadaşının cezasını ödeyecek – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    takım arkadaşının cezasını ödeyecek

    Chris Paul takım arkadaşının cezasını ödeyecek

    'de şampiyonluğun iddialı takımlarından 'ta son oynanan karşılaşmasının final periyodunda Timberwolves'tan Gorgui Dieng'i iterek oyundan atılan Houston Rockets oyuncusu 'in alacağı olası cezayla ilgili 'den açıklama geldi.

    'de şampiyonluğun en önemli adaylarından , play-off savaşı veren 'ı 129-120 mağlup ederken karşılaşmanın son çeyreğinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanmıştı.

    Karşılaşmanın bitimine 10 dakika kala takım Timberolves'tan Gorgui Deng, Rockets oyun kurucusu 'ü itmiş; Green de bunun üzerine Deng'i iterek oyundan ihraç edilmişti.

    Maç sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Chris Paul, Green'in herhangi bir ceza alması halinde bu cezayı kendisinin ödeyeceğini söyledi.
    Olay anını anlatan ise "Takım arkadaşım için orada olmak istedim. Bir şeyler olduğunu gördüm ve reaksiyon gösterdim. Dersimi de aldım. Oyundan ihraç edildim. Bir daha böyle bir şey yapmamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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