Chris Paul takım arkadaşının cezasını ödeyecek
NBA'de şampiyonluğun iddialı takımlarından Houston Rockets'ta son oynanan Minnesota Timberwolves karşılaşmasının final periyodunda Timberwolves'tan Gorgui Dieng'i iterek oyundan atılan Houston Rockets oyuncusu Gerald Green'in alacağı olası cezayla ilgili Chris Paul'den açıklama geldi.
NBA'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Houston Rockets, play-off savaşı veren Minnesota Timberwolves'ı 129-120 mağlup ederken karşılaşmanın son çeyreğinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanmıştı.
Karşılaşmanın bitimine 10 dakika kala takım Timberolves'tan Gorgui Deng, Rockets oyun kurucusu Chris Paul'ü itmiş; Green de bunun üzerine Deng'i iterek oyundan ihraç edilmişti.
Maç sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Chris Paul, Green'in herhangi bir ceza alması halinde bu cezayı kendisinin ödeyeceğini söyledi.
Olay anını anlatan Gerald Green ise "Takım arkadaşım için orada olmak istedim. Bir şeyler olduğunu gördüm ve reaksiyon gösterdim. Dersimi de aldım. Oyundan ihraç edildim. Bir daha böyle bir şey yapmamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 9
Yorum
Hasan Aziz yıldırım olmasaydı mücadele etmeseydi şu an TFF 1. Ligde borçta en az 2 milyar dolar olmuştu seba gitti BJK iflas etti Aziz kalmalı
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 4
Yorum
AK Sayın Başkan, Bir insan babasının evinde 20 sene kalamıyor. Siz 20 sene başkanlık yaptınız. Hizmetlerinize teşekkür ediyoruz. Lütfen gidiniz
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 4
Yorum
Ş.Atalay Alex'in gelmesi takımı ateşler. Her şeyi seçime endekslemek korkunun ifadesi olsa gerek. Beylik sallanıyor galiba. Sonu hayrola.
Chris Paul takım arkadaşının cezasını ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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