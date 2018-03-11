Cedi Osman iki hafta yok – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    iki hafta yok

    <a href="/index/cedi-osman?id=c299d9ae-ce43-45e9-9480-bd9ac4c7d3c9" class="" rel="tag">Cedi Osman</a> iki hafta yok

    Amerikan (NBA) ekiplerinden 'ta forma giyen milli basketbolcu , sol kalçasındaki sakatlık nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 'ın deplasmanda 'a 116-102 kaybettiği karşılaşmanın 3. çeyreğinde sakatlanan milli oyuncu 'ın, yapılan tetkikler neticesinde sol kalçasındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

    Açıklamada ayrıca, 22 yaşındaki basketbolcunun tedavi sürecine girdiği kaydedildi.

    Öte yandan, aynı maçta sakatlanan Cavaliers'ın ABD'li basketbolcusu Rodney Hood'un da tedavi sürecinde olduğu belirtildi.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:30
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