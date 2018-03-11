Cedi Osman iki hafta yok
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sol kalçasındaki sakatlık nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Los Angeles Clippers'a 116-102 kaybettiği karşılaşmanın 3. çeyreğinde sakatlanan milli oyuncu Cedi Osman'ın, yapılan tetkikler neticesinde sol kalçasındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, 22 yaşındaki basketbolcunun tedavi sürecine girdiği kaydedildi.
Öte yandan, aynı maçta sakatlanan Cavaliers'ın ABD'li basketbolcusu Rodney Hood'un da tedavi sürecinde olduğu belirtildi.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:30
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