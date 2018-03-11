Westbrook'tan bir "triple double" daha – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Westbrook'tan bir "triple double" daha

    Westbrook'tan bir "triple double" daha

    Amerikan 'nde (NBA) 'ü 104-94 yenen Thunder'ın all-star oyuncusu , 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Thunder ile arasındaki karşılaşmayı, 104-94 ev sahibi Thunder kazandı.

    Thunder'ın all-star oyun kurucusu , 21 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 19'uncu, kariyerinde 98. kez "triple double"a imza attı. Jerami Grant 15 sayı, 8 ribaunt, ise 11 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynadı.

    Spurs'te Rudy Gay ve Davis Bertans 14'er sayı kaydetti. LaMarcus Aldridge 11 sayı ve 7 ribaunt üretti.

    GRİZZLİES DİBE DEMİR ATTI
    Ligin son sırasındaki , deplasmanda 'e 114-80 yenilerek üst üste 17. mağlubiyetini aldı.

    Mavericks'i galibiyete, 25 sayı, 7 ribauntla oynayan Harrison Barnes, 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten J.J. Barea, maçı 20 sayı, 7 ribauntla bitiren Doug McDermott ve 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Dwight Powell taşıdı.

    Grizzlies cephesinde Dillon Brooks 17 sayı, 6 ribaunt ve JaMychal Green 14 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

    NBA'e 9 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 122-115

    Miami Heat-Washington Wizards: 129-102

    -: 114-80

    Thunder-: 104-94

    Clippers-Orlando Magic: 113-105

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Westbrook'tan bir "triple double" daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN