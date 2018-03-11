Westbrook'tan bir "triple double" daha
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 104-94 yenen Oklahoma City Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs arasındaki karşılaşmayı, 104-94 ev sahibi Thunder kazandı.
Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 21 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 19'uncu, kariyerinde 98. kez "triple double"a imza attı. Jerami Grant 15 sayı, 8 ribaunt, Paul George ise 11 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynadı.
Spurs'te Rudy Gay ve Davis Bertans 14'er sayı kaydetti. LaMarcus Aldridge 11 sayı ve 7 ribaunt üretti.
GRİZZLİES DİBE DEMİR ATTI
Ligin son sırasındaki Memphis Grizzlies, deplasmanda Dallas Mavericks'e 114-80 yenilerek üst üste 17. mağlubiyetini aldı.
Mavericks'i galibiyete, 25 sayı, 7 ribauntla oynayan Harrison Barnes, 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten J.J. Barea, maçı 20 sayı, 7 ribauntla bitiren Doug McDermott ve 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Dwight Powell taşıdı.
Grizzlies cephesinde Dillon Brooks 17 sayı, 6 ribaunt ve JaMychal Green 14 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 122-115
Miami Heat-Washington Wizards: 129-102
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 114-80
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 104-94
Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 113-105
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:34
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 3
Yorum
Q 7 FARUK ÖZAKTAN BAŞKASI YALAN. BU İŞİ BİLEN BIRISI GELSIN ARTIK HELE HACIOSMANOĞLUNUN ISMININ GECMESI TARAFTARA HAKARETTIR.KULÜBÜ BATIRDI BU N
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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