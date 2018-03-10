"Shaq ile kavga ettiğimde..." – Fotomaç – 10 Mart 2018
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HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "Shaq ile kavga ettiğimde..."

    "Shaq ile kavga ettiğimde..."

    , 'tan takım arkadaşı Shaquille O Neal hakkında açıklamada bulundu.

    : "Shaq ile kavga ettiğimde dünyanın en çılgın 19 yaşındaki çocuğu bendim sanırım. Ama bir noktada durup, 'beni çok fena pataklayacağını biliyorum ama asla geri adım atmayacağımı bilmelisin' demeliydim."

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:31
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