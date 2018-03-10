Cedi Osman sakatlandı
Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın, Los Angeles Clippers ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman sakatlandı.
Milli oyuncu, takımının deplasmanda Los Angeles Clippers'a 116-102 kaybettiği son karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan erken çıkmak zorunda kaldı.
Sakatlığı hakkında ABD basınına açıklamada bulunan 22 yaşındaki milli basketbolcu, "Maç sırasında koşmaya çalışırken kasığımda bir ses duydum. Çok acıdı ve koşamadım. Yürürken ayağımı kaldırdığımda ağrı devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Yapılacak detaylı sağlık kontrolünün ardından milli oyuncunun tedavi süresi belli olacak.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:42
-
F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
-
Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
-
Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
Cedi Osman sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.