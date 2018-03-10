Cedi Osman sakatlandı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    sakatlandı

    Cedi Osman sakatlandı

    , takımı 'ın, ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı

    Amerikan (NBA) ekiplerinden 'ta forma giyen milli basketbolcu sakatlandı.

    Milli oyuncu, takımının deplasmanda 'a 116-102 kaybettiği son karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan erken çıkmak zorunda kaldı.

    Sakatlığı hakkında ABD basınına açıklamada bulunan 22 yaşındaki milli basketbolcu, "Maç sırasında koşmaya çalışırken kasığımda bir ses duydum. Çok acıdı ve koşamadım. Yürürken ayağımı kaldırdığımda ağrı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Yapılacak detaylı sağlık kontrolünün ardından milli oyuncunun tedavi süresi belli olacak.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:42
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